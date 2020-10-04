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«Такое не должно повториться»: Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке

Валентина Пескова
19:08 04.10.2020
Местные серферы на днях рассказали о ЧП Халактырском пляже: вода в данном районе резко изменила цвет, а на суше были найдены тела множества мертвых животных.
«Такое не должно повториться»: Ростуризм оценил ситуацию с загрязнением вод на Камчатке
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Глава Ростуризма поддерживает постоянную связь с руководством Камчатского края и министерства природных ресурсов из-за ситуации с загрязнением в регионе. Об этом Зарина Догузова сообщила на своей странице в Instagram.

«Новости последних дней, откровенно говоря, читаю с болью. Жду результатов официальных проверок, исследований и экспертиз Росприроднадзора. Рассчитываю на их оперативность и объективность», - написала Догузова.

Как отметила глава ведомства, решения необходимо принимать быстро и эффективно, и она готова лично приложить к этому максимум усилий.

«Такое не допустимо и не должно повториться. Камчатка в фокусе моих безусловных приоритетов и в этом году мы впервые системно подошли к вопросу развития туризма на Камчатке», - указала она.

На днях назад серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза.

Глава камчатского края Владимир Солодов уже предупредил, что ситуация с загрязнением вод в акватории Тихого океана нефтепродуктами может повлечь за собой увольнения должностных лиц.

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