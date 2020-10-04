Мощное давление: как Белоруссия отстаивает независимость

Уже пятый телефонный разговор провели президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко за последние два месяца. Говорили о восстановлении транспортного сообщения, итогах учений «Славянское братство-2020». Лукашенко поблагодарил за приоритетные поставки новой российской вакцины от коронавируса. Одной из главных тем стало вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии после выборов.

«С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, – хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи», - отметил Путин.

На этих связях, которые просто так не разорвать, форум регионов существует уже семь лет. Россия и Белоруссия в этом году заключили контракты почти на 700 миллионов долларов. Наша страна покупает больше половины всего, что производит республика. Новые соглашения обещают быть еще более масштабными.

«Вы – добрый сосед. Вы – близкие нам люди. И мы будем с вами сотрудничать не только исходя из каких-то там денежных, меркантильных, экономических интересов. Экономика придет! Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся своей душой и сердцем», - сказал Лукашенко.

Пока Лукашенко занимается подъемом экономики страны, Евросоюз предпринимает новые попытки подрыва белорусской государственности. Первый день внеочередного саммита ЕС в Брюсселе затянулся до глубокой ночи. Главам государств и правительств стран Евросоюза понадобилось почти 10 часов, чтобы преодолеть сопротивление Кипра и принять пакет санкций в отношении Белоруссии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывала свою радость.

«Касательно Белоруссии - я очень счастлива, что мы наконец открыли дорогу санкциям, и что не будет безнаказанности для ответственных за преследование демонстрантов и оппозиционеров», - сказала она.

В черный список Европа внесла порядка 40 белорусских чиновников. Среди них главы МВД, Минфина и ЦИК Белоруссии. А вот Александра Лукашенко в этом списке нет. По крайней мере, пока. Почему - объясняет глава Евросовета Шарль Мишель - Брюссель все же собирается продолжать диалог с Минском.

«Мы настаиваем, что народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей, как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества», - отметил Мишель.

А там, где заходит речь о якобы недостатке демократии, сразу появляются Соединенные Штаты. Госсекретарь Майк Помпео высказал позицию Вашингтона в лучших традициях президента Дональда Трампа - через Twitter.

«США будут использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию», - заявил Помпео.

Воодушевленный достигнутыми успехами, Евросоюз уже грезит отставкой Лукашенко и даже начал готовить план экономической поддержки молодой белорусской демократии. Эти планы официальный Минск мало заинтересовали.

А вот на санкции последовал незамедлительный ответ - МИД Белоруссии изменил правила аккредитации иностранных СМИ, отозвал послов из Польши и Литвы и составил ответный санкционный список. И в соответствии с союзническими обязательствами данный перечень начинает автоматически действовать и в России - об этом говорится в сообщении российского МИД. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова призывает Европу отказаться от деструктивной политики в отношении суверенного государства.

«Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее “раскачивание” внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии», - отметила Захарова.

Но европолитиков уже не остановить. Особенно озаботился проблемами Белоруссии французский лидер Эммануэль Макрон - он почему-то решил, что в Минске без его советов не обойдутся.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», - заявил Макрон.

Из Минска тут же пришел ответ – «только после вас».

«Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности», - отметил Лукашенко.

Раздав ценные советы, президент Франции впервые за 20 лет отправился в Литву, где встретился в отеле со Светланой Тихановской. После встречи самопровозглашенная «лидер белорусской нации» в плотном кольце охраны описала итоги разговора.

«Это была замечательная встреча. Президент Макрон - прекрасный человек, хорошо информированный о ситуации в Белоруссии. Он обещал сделать все возможное, чтобы помочь нам организовать переговоры и найти выход из этого политического кризиса», - сказала Тихановская.

И хотя Тихановская все больше вживается в роль президента, перед камерами французский лидер предпочел появиться один. Про встречу он помнил, но вот фамилию белорусской гражданки забыл.

«Сегодня утром я встретил Тиковскую, и у нас была совместная беседа с министрами, которые меня сопровождают. Я благодарен Тиковской за то, что она обратилась к Франции», - сказал Макрон.

Вильнюсское рандеву Тихановской не оставил без внимания и МИД Белоруссии.

«Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», - отметил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Впрочем, встреча с французским президентом, похоже, лишь начало европейского турне Тихановской: 6 октября в Берлине ее уже ждет Фрау Меркель.

«Я встречусь с оппозиционеркой госпожой Тихановской. Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим», - сказала Меркель.

Пока европейские лидеры старательно закрывают глаза на все более радикальные выходки белорусских протестующих, в российских спецслужбах заявляют: не исключены и более изощренные провокации - подготовка радикалов проводится под чутким руководством США.

«В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. "Борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона», - сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

А тем временем ряды белорусских оппозиционеров стремительно редеют. Главный редактор оппозиционного паблика Роман Протасевич сообщил, что покидает проект, заранее попросив политического убежища в Польше. Собственно, оттуда и вещает этот паблик, не скрывая, что существует на польские деньги и занимается пропагандой свержения действующей власти.

Уехала в Германию и Светлана Алексиевич - известный член координационного совета и по совместительству нобелевский лауреат. По официальной версии для прессы - на лечение и выставки, но вот дата возвращения ее помощникам неизвестна. Видимо, из-за рубежа удобнее руководить развалом собственной страны, особенно при поддержке Евросоюза.