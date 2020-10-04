Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Слово за слово: почему предвыборные дебаты Байдена и Трампа превратились в перебранку

Анна Козлова
18:27 04.10.2020
Незадолго до выборов президента США кандидаты на этот пост схлестнулись в прямом эфире, будто желая выплеснуть друг на друга все накопившиеся претензии сразу.
Слово за слово: почему предвыборные дебаты Байдена и Трампа превратились в перебранку
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Первые президентские дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа перед выборами превратились в шумную и местами некрасивую перебранку. Трамп постоянно перебивал Байдена, Байден в ответ откровенно хамил. За все 60 лет, что в США существует традиция проводить дебаты, такого зрелища американцы еще не видели.

Вместо интеллектуальной дискуссии - 90 минут споров и перекрикиваний. Два кандидата устроили хаос на всех национальных каналах страны. Цирк, детский сад, театр абсурда - самые частые отзывы о данном зрелище в прессе. Трамп постоянно перебивал и давил, Байден пытался держать удар, но перестарался и в итоге - начал открыто хамить. Назвал Трампа худшим президентом, расистом, клоуном и даже попытался заткнуть рот главе Белого дома. Трамп в нападках был изобретательнее и явно смаковал каждую возможность поддеть соперника и высказать ему все то, что до этого выливал в своей Twitter.

Ведущему приходилось постоянно делать кандидатам замечания, но те не обращали на модератора никакого внимания и временами будто впадали в детство, доказывая, кто из них лучше учился в школе. Однако потом Трамп все же становился серьезным и нападал на соперника по-взрослому. Действующий президент США припомнил Байдену коррупционные связи его семьи с бизнесом на Украине. Байден в ответ оскорбился и перешел на личности. Тему для нападок долго не изобретал, выбрал классическую - «связи» Трампа с Москвой.

Дебаты в Америке традиционно событие светское. Еще со времен первой дискуссии между Ричардом Никсоном и Джоном Кеннеди, которая прошла ровно 60 лет назад, американцы собирались у экранов телевизоров в домах и барах, чтобы посмотреть главное политическое шоу и поддержать своего кандидата.

Полностью репортаж Анны Козловой о том, какова была реакция рядовых американцев на дебаты кандидатов в президенты США смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:33 Армия
Видео
Проверка волнами: кадры испытаний нового спасательного костюма для потерпевших крушение пилотов
15:42 В стране и мире
Журналист из РФ получил контузию при обстреле в Степанакерте
14:20 В стране и мире
В МЧС предупредили о риске извержения вулкана на Камчатке
12:22 В стране и мире
статья
О роли России в борьбе с терроризмом, политике США и жизни под минометным обстрелом: интервью президента Сирии Башара Асада
11:24 Спорт
Президент UFC рассказал об очередной попытке организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона
Популярное
Популярное
Ученые выявили новое опасное последствие коронавируса
Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.