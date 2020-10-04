Слово за слово: почему предвыборные дебаты Байдена и Трампа превратились в перебранку

Первые президентские дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа перед выборами превратились в шумную и местами некрасивую перебранку. Трамп постоянно перебивал Байдена, Байден в ответ откровенно хамил. За все 60 лет, что в США существует традиция проводить дебаты, такого зрелища американцы еще не видели.

Вместо интеллектуальной дискуссии - 90 минут споров и перекрикиваний. Два кандидата устроили хаос на всех национальных каналах страны. Цирк, детский сад, театр абсурда - самые частые отзывы о данном зрелище в прессе. Трамп постоянно перебивал и давил, Байден пытался держать удар, но перестарался и в итоге - начал открыто хамить. Назвал Трампа худшим президентом, расистом, клоуном и даже попытался заткнуть рот главе Белого дома. Трамп в нападках был изобретательнее и явно смаковал каждую возможность поддеть соперника и высказать ему все то, что до этого выливал в своей Twitter.

Ведущему приходилось постоянно делать кандидатам замечания, но те не обращали на модератора никакого внимания и временами будто впадали в детство, доказывая, кто из них лучше учился в школе. Однако потом Трамп все же становился серьезным и нападал на соперника по-взрослому. Действующий президент США припомнил Байдену коррупционные связи его семьи с бизнесом на Украине. Байден в ответ оскорбился и перешел на личности. Тему для нападок долго не изобретал, выбрал классическую - «связи» Трампа с Москвой.

Дебаты в Америке традиционно событие светское. Еще со времен первой дискуссии между Ричардом Никсоном и Джоном Кеннеди, которая прошла ровно 60 лет назад, американцы собирались у экранов телевизоров в домах и барах, чтобы посмотреть главное политическое шоу и поддержать своего кандидата.

Полностью репортаж Анны Козловой о том, какова была реакция рядовых американцев на дебаты кандидатов в президенты США смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».