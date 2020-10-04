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Лавров: Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Карабахе

Кирилл Васин
18:17 04.10.2020
В МИД РФ выразили озабоченность ростом жертв среди мирного населения.
Лавров: Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Карабахе
© Фото: Tofik Babayev, Xinhua, Globallookpress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

В МИД РФ выразили озабоченность ростом жертв среди мирного населения, также отмечена необходимость скорейшего прекращения огня.

«Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее президенты РФ, Франции и США приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Президент РФ Владимир Путин и его французский и американский коллеги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а также возобновить переговоры.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

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