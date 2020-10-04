Ученые выяснили, от чего зависит реакция организма на коронавирус

Специалисты из Швеции и Германии установили, что генетический фактор, отвечающий за тяжелую форму инфекции коронавируса, современный человек унаследовал от неандертальцев.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature, данный участок ДНК изначально предназначался для защиты носителя от вирусов. Однако в случае с COVID-19 иммунная система человека с таким фрагментом генома, вероятно, борется с инфекцией слишком интенсивно. Это противостояние приводит к ослаблению организма «хозяина», в связи с чем риск тяжелого течения болезни увеличивается в три раза.

Ученые отмечают, что участок ДНК, напоминающий версию хромосомы неандертальца, более всего распространен в Бангладеш: там его носителями являются 63% жителей. Кроме этого, схожий фрагмент генома обнаружен и у одной трети населения Южной Азии. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более 10%, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются вообще.