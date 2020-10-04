В предвыборном штабе Трампа рассказали о его самочувствии
О заражении COVID-19 президента США и его супруги стало известно утром 2 октября.
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Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес рассказал, что действующий президент США чувствует себя хорошо.
«Он хорошо себя чувствует. Он оптимистичен и уверен, как никогда», - приводит слова Кортеса Fox News.
Это подтверждается и фотографией президента, опубликованной на официальной странице Белого дома в Instagram. На ней Трамп изображен за работой в кабинете, который для него подготовили в военно-медицинском центре в Мэриленде. О заражении COVID-19 президента США и его супруги стало известно утром 2 октября.