В стране и мире В предвыборном штабе Трампа рассказали о его самочувствии Кирилл Васин О заражении COVID-19 президента США и его супруги стало известно утром 2 октября. © Фото: SMG, Keystone Press Agency, Globallookpress Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Стив Кортес рассказал, что действующий президент США чувствует себя хорошо. «Он хорошо себя чувствует. Он оптимистичен и уверен, как никогда», - приводит слова Кортеса Fox News. Это подтверждается и фотографией президента, опубликованной на официальной странице Белого дома в Instagram. На ней Трамп изображен за работой в кабинете, который для него подготовили в военно-медицинском центре в Мэриленде. О заражении COVID-19 президента США и его супруги стало известно утром 2 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика