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Квартирный вопрос: Герою России из Волгограда много лет не удается получить положенное по закону жилье

Игорь Лапик
17:19 04.10.2020
Корреспондент «Звезды» разобрался в истории Евгения Капустина, которого в свое время награждал Звездой Героя лично президент РФ Владимир Путин.
Квартирный вопрос: Герою России из Волгограда много лет не удается получить положенное по закону жилье
© Фото: ТРК "Звезда"

Подвиг рядового Евгения Капустина описан в книге Геннадия Трошева «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала». Волгоградский парень воевал по-геройски, был тяжело ранен, восстановился. На торжественной церемонии в Кремле был заслуженно награжден Звездой Героя, а вместе с нею - и званием Героя России лично президентом РФ Владимиром Путиным

Однако в родном городе Евгения до сих пор находятся чиновники, которые не желают считаться с его военным званием и статусом, в связи с чем Герой России уже много лет не может решить свой квартирный вопрос.

Евгений Капустин - искушенный зритель танкового биатлона. На войне он был наводчиком танка и сейчас, смотря соревнования по телевизору, болеет за механиков-водителей. Свою танковую «учебку» Евгений закончил в 1999 году.

Его танковый батальон одним из первых перебросили в воюющий с террористами  Дагестан. Он работал наводчиком и всегда бил точно в цель. Задачи их экипажу приходили прямо из штаба российской группировкой войск, от легендарного генерала Трошева.


Выбив боевиков из Дагестана, российские войска преследовали их и в Чечне. Но на Крещение, 19 января 2000 года танк Капустина подбили. Кумулятивный снаряд разворотил башню, убив командира. Евгений остался жив.

«Именно в тот день я не закрыл люк, не закупорил на боевое положение и вся взрывная волна и давление ушло через него. Почувствовал удар сильный, шум в голове, дым, искры. Пытался как мог отстреливаться с автомата, а когда закончились патроны, просто гранату в руки взял, чтобы только в плен не попасть», - вспоминает Евгений. 

К счастью, подмога подоспела вовремя. Что происходило дальше, для Евгения было, как страшный сон. Полгода в госпитале с компрессионным переломом позвоночника, страх остаться инвалидом и известие о присвоении высшей государственной награды. Затем была поездка в Кремль, где Звезду Героя ему вручал лично Владимир Путин.

«Я в тот момент ничего не чувствовал, голова кружилась, мыслей никаких не было, дрожь была и в ногах и в сердце. Президент подошел ко мне, пожал руку, спросил, откуда я. "Из Волгограда? Хороший город", сказал», - говорит Капустин. 

Продолжить службу в армии Герою не позволило ранение. Сейчас ветеран живет в родном Волгограде. С супругой и двумя детьми он ютится в однокомнатной квартире с жилой площадью 16 квадратных метров. Хотя по закону Герои России должны обеспечиваться жильем в первоочередном порядке.

Как рассказал «Звезде» председатель клуба Героев РФ Николай Антошкин, при наличии двух детей в семье Евгения ему полагается, как минимум, четырехкомнатная квартира. А это - порядка 100 квадратных метров.

В областной администрации нам сказали, что как раз сейчас местные власти уже ищут варианты улучшения жилищных условий семьи Капустиных. Заместитель председателя комитета администрации Волгоградской области Валерий Головин заверил, что семье Героя России будет оказана всяческая помощь в написании заявления и сборе необходимых справок с тем, чтобы жилищная комиссия Волгограда рассмотрела и решила вопрос положительно.

Однако все члены семьи Евгения Капустина, несмотря ни на что, чувствуют себя за плечами своего героя, как за каменной стеной. И надеются, что стен в их жилище скоро станет больше.

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