Назван «самый опасный предмет» для защиты от коронавируса

Самым «опасным» предметом во время пандемии COVID-19 является маска, которую в целях предотвращения распространения инфекции коронавируса часто используют неправильно. О существовании так называемых «неэффективных носителей» масок заявила терапевт Лариса Алексеева.

«Очень много людей используют одни и те же повязки по 10-15 дней и дольше. Когда им становится неудобно, они всей ладонью хватают эту маску и убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле еще комфортнее. Это очень опасно», - цитирует медика РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что носить маску следует в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. То есть данное средство защиты должно быть на лице не более двух часов, после чего его нужно аккуратно снять, не касаясь лица, и утилизировать в герметичный пакет.

Также Алексеева напомнила о необходимости соблюдать и все друге правила предосторожности: мыть продукты, а также обрабатывать пакеты и руки антисептиком.