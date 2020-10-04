Легкомоторный одноместный самолет упал в Пензенской области
Пилот, управлявший транспортным средством, погиб.
© Фото: МЧС РФ
В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При аварии погиб пилот, сообщает РИА Новости.
|
Легкомоторный одноместный самолет упал в Пензенской области
Пилот, управлявший транспортным средством, погиб.
© Фото: МЧС РФ
В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При аварии погиб пилот, сообщает РИА Новости.
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