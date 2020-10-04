Иномарка протаранила храм в Подмосковье: есть погибший

Автомобиль Mercedes въехал в стену храма в Подмосковье вечером 3 октября. В результате ДТП один человек погиб, еще трое, включая ребенка, пострадали.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на препятствие - каменную стену. В результате происшествия он скончался на месте, трое пассажиров пострадали, среди них один несовершеннолетний», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Отмечается, что после аварии автомобиль загорелся. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Проводится проверка.