Журналист из РФ получил контузию при обстреле в Степанакерте

Под обстрел в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте попала группа журналистов из России. Один из них, сотрудник МИЦ «Известия» Денис Кулага, получил легкую контузию.

«Снаряды падали рядом с нами. Все хорошо, но теперь болит голова», - приводит РИА Новости слова журналиста.

Отмечается, что группа приезжала снимать электроподстанцию, которая загорелась при обстреле ранее.

До этого военный эксперт Алексей Леонков назвал цель ударов Азербайджана по Степанакерту. Он считает, что Азербайджан применяет «тактику выжженной земли».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.