Названа доля российских школ, находящихся на карантине
До этого Басюк подтвердил, что около тысячи учителей заболели коронавирусом за первую неделю сентября.
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Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк назвал процент российских школ, находящихся на карантине.
Он напомнил, что в стране около 42 тысяч школ. Некоторые из них ушли на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ.
«Сегодня примерно три процента школ от общего количества находятся на карантине», - сказал Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».
До этого он подтвердил, что около тысячи учителей заболели коронавирусом за первую неделю сентября. Басюк отметил, что вопросы с заболеваемостью учителей в данный момент необходимо решать на местах.