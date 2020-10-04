Названа доля российских школ, находящихся на карантине

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк назвал процент российских школ, находящихся на карантине.

Он напомнил, что в стране около 42 тысяч школ. Некоторые из них ушли на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ.

«Сегодня примерно три процента школ от общего количества находятся на карантине», - сказал Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».

До этого он подтвердил, что около тысячи учителей заболели коронавирусом за первую неделю сентября. Басюк отметил, что вопросы с заболеваемостью учителей в данный момент необходимо решать на местах.