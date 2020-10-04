Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

Экипаж 63-й длительной экспедиции, находящийся сейчас на Международной космической станции, сообщил на Землю вероятную причину, по которой на МКС могла происходить утечка воздуха.

Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, утечка воздуха на МКС может происходить из-за износившихся резиновых уплотнений стыковочного узла модуля «Звезда».

Государственная корпорация Роскосмос 1 октября сообщила о том, что космический экипаж смог локализовать место утечки воздуха на МКС.