Метеоролог рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

По ее словам, будет отмечаться смена антициклонов, придет более прохладный воздух. Средняя дневная температура понизится, сильно похолодает ночью. При этом, как отметила специалист, осадков почти не будет.

Как отметила Позднякова, в понедельник максимальная температура в столице составит плюс 18-20 градусов, по области будет отмечаться плюс 15-20 градусов. Во вторник - плюс 17-19 градусов, по области - только плюс 14-19 градусов. В последующие дни и почти до конца рабочей недели преобладающая температура ночью будет около 9-10 градусов выше нуля. Дневная температура в Москве - плюс 16-18 градусов, по области - плюс 14-19 градусов, сказала она в комментарии RT.

Ранее Позднякова предсказала москвичам снег в октябре. Специалист отметила, что данное явление не является исключительным для Москвы в этот период.