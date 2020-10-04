В Степанакерте прогремели два новых взрыва

В столице Нагорного Карабаха произошла серия взрывов. Как сообщает РИА Новости, в Степанакерте раздались два взрыва.

В городе начала работать сирена воздушной тревоги. Люди были вынуждены спуститься в подвалы. В Степанакерте временно отключились связь и электричество.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за непризнанную Нагорно-Карабахскую республику начался 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения первой нанесла удар по территориям. В свою очередь военное ведомство Армении называет зачинщиком боев Азербайджан.