В Степанакерте прогремели два новых взрыва
Серия взрывов раздалась в центре столицы Нагорного Карабаха.
© Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости
В столице Нагорного Карабаха произошла серия взрывов. Как сообщает РИА Новости, в Степанакерте раздались два взрыва.
В городе начала работать сирена воздушной тревоги. Люди были вынуждены спуститься в подвалы. В Степанакерте временно отключились связь и электричество.
Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за непризнанную Нагорно-Карабахскую республику начался 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения первой нанесла удар по территориям. В свою очередь военное ведомство Армении называет зачинщиком боев Азербайджан.