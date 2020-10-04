В стране и мире Военный эксперт назвал цель ударов Азербайджана по Степанакерту Кирилл Васин Ранее в Степанакерте после очередного обстрела загорелась электроподстанция. © Фото: Дмитрий Виноградов, РИА Новости Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Азербайджан, нанося удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту, применяет «тактику выжженной земли». «Цель однозначная с азербайджанской стороны - утроить тактику выжженной земли. Все женевские конвенции призывают стороны, ведущие конфликт, не наносить ущерб мирному населению. Но азербайджанская сторона это игнорирует», — приводит «360» слова эксперта. Ранее в Степанакерте после очередного обстрела загорелась электроподстанция. Также значительно повреждены жилые дома, многие люди укрылись в подвалах. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика