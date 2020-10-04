Эксперт предрек России ограничения из-за COVID-19 до 2022 года

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что ограничения из-за распространения коронавируса могут сохраниться в России на протяжении двух лет.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», - акцентировал специалист.

По словам Чепурнова, введение соответствующих мер, в первую очередь, направлено на то, чтобы снизить загруженность на врачей.

В то же время, в интервью URA.ru вирусолог отметил, что вводить совсем жесткие меры, в частности всеобщую самоизоляцию, не стоит, поскольку это негативно отразится на экономике страны.

Также Чепурнов прокомментировал и разработки препаратов для лечения COVID-19 и напомнил, что ученые пока не получили нужного представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации.

«Вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», - цитирует Чепурнов телеканал «360».

За последние сутки в России было выявлено 10 499 новых случаев заражения коронавирусом.