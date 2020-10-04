Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт предрек России ограничения из-за COVID-19 до 2022 года

Светлана Головина
14:30 04.10.2020
Введение соответствующих мер, в первую очередь, направлено на то, чтобы снизить загруженность на врачей.
Эксперт предрек России ограничения из-за COVID-19 до 2022 года
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что ограничения из-за распространения коронавируса могут сохраниться в России на протяжении двух лет.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами», - акцентировал специалист.

По словам Чепурнова, введение соответствующих мер, в первую очередь, направлено на то, чтобы снизить загруженность на врачей.

В то же время, в интервью URA.ru вирусолог отметил, что вводить совсем жесткие меры, в частности всеобщую самоизоляцию, не стоит, поскольку это негативно отразится на экономике страны.

Также Чепурнов прокомментировал и разработки препаратов для лечения COVID-19 и напомнил, что ученые пока не получили нужного представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации.

«Вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», - цитирует Чепурнов телеканал «360».

За последние сутки в России было выявлено 10 499 новых случаев заражения коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:42 В стране и мире
Журналист из РФ получил контузию при обстреле в Степанакерте
14:20 В стране и мире
В МЧС предупредили о риске извержения вулкана на Камчатке
12:22 В стране и мире
статья
О роли России в борьбе с терроризмом, политике США и жизни под минометным обстрелом: интервью президента Сирии Башара Асада
11:47 В стране и мире
В петербургской квартире нашли книгу стихов Маяковского стоимостью в 250 тысяч рублей
11:24 Спорт
Президент UFC рассказал об очередной попытке организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона
Популярное
Популярное
Ученые выявили новое опасное последствие коронавируса
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.