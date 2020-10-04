В МЧС предупредили о риске извержения вулкана на Камчатке

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на заключение ученых предупредили о возросшей вероятности извержения вулкана Безымянного на Камчатке.

«По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), вероятность извержения вулкана Безымянного в течение ближайшей недели повышена», - говорится в сообщении на сайте местного МЧС.

Туристам и местным жителям рекомендовали воздержаться от посещения окрестностей вулкана. Также в ведомстве указали на возможность выпадения пепла в поселках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.

Отмечается, что на данный момент в районе вулкана группы туристов не зарегистрированы, но существует вероятность самостоятельного посещения опасной местности, чего делать не рекомендуется.