Трамп вернулся в предвыборную гонку

Президент США Дональд Трамп снова работает, несмотря на заражение коронавирусом.

Данный факт подтверждается фото президента, опубликованным на официальной странице Белого дома в Instagram. На нем Трамп изображен сидящим за рабочим столом в кабинете, оборудованном для него в военно-медицинском центре в Мэриленде. Президент внимательно изучает рабочие документы.

© whitehouse, Instagram

О заражении COVID-19 президента США и его супруги стало известно утром 2 октября. Накануне госпитализированный Трамп заявил, что его состояние улучшается, и скоро он вернется к участию в предвыборной кампании.