Около тысячи учителей в РФ заболели COVID-19 за первую неделю сентября

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк подтвердил, что около тысячи учителей заболели COVID-19 за первую неделю сентября.

Басюк добавил, что вопросы с заболеваемостью учителей в данный момент необходимо решать на местах. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» назвала характерное свойство коронавируса. По ее словам, количество инфицированных коронавирусом в РФ начало расти, поскольку COVID-19 ведет себя, как респираторный вирус.