Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий через 15 лет

На территории Украины через 15 лет могут прекратить выплачивать пенсии гражданам в связи с нехваткой средств у государства, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», - сказал политик во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, трансляция которого опубликована в YouTube.

Шмыгаль предположил, что в ближайшем будущем на налоги одного работающего гражданина можно будет содержать двух пенсионеров.

По словам премьера, в результате этого в стране будут в два раза будут увеличены налоги.

Одним из возможных вариантов нормализации ситуации может стать создание накопительной пенсионной реформы, заключил Шмыгаль.