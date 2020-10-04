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Тяжелое «детское» осложнение от коронавируса было замечено у взрослых

Анна Берестовая
01:30 04.10.2020
Последствие коронавирусной инфекции MIS-A было обнаружено у пациентов 21-50 лет.
Тяжелое «детское» осложнение от коронавируса было замечено у взрослых
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали ряд случаев появления острого воспалительного синдрома MIS-A у взрослых как осложнения при коронавирусной инфекции.

Ранее данное тяжелое последствие заболевания отмечалось лишь среди детей. В настоящее время отмечены 16 случаев фиксирования MIS-A у пациентов из Великобритании и Соединенных Штатов в возрасте от 21 года до 50 лет.

Специалисты объяснили, что данное осложнение имеет неврологические и дерматологические симптомы, а также проявляется в виде болей в животе, аритмии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Из 16 взрослых, получивших это осложнение, 10 оказались в реанимации. Двое из них скончались.

Учеными пока не установлено, является ли MIS-A проявлением тяжелого течения COVID-19 или же его последствием.

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