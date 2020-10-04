В Степанакерте после обстрела загорелась электроподстанция

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте после обстрела загорелась электроподстанция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий, отмечаются перебои с электричеством и интернетом. Также значительно повреждены жилые дома, многие люди укрылись в подвалах.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.