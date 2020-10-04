Названы вероятные причины загрязнения воды на Камчатке
В Камчатском управлении по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды сообщили, что загрязнение воды произошло в придонном слое, из-за чего первые результаты проб не показали превышения по нефтепродуктам.
«Пробы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды - на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», - цитирует пресс-служба правительства начальника Камчатгидромета Веру Полякову.
Накануне местные жители стали публиковать в Сети информацию, что на берег Камчатки были выброшены десятки мертвых морских обитателей и водоросли.
По результатам первых проб воды, было установлено, что содержание нефтепродуктов превышено в 3,6 раза, фенолов – в 2,5.
На данный момент свыше 200 кг загрязнений были направлены на исследование в Москву. По факту произошедшего было заведено административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».
В свою очередь, глава камчатского края Владимир Солодов предупредил, что ситуация с загрязнением вод в акватории Тихого океана нефтепродуктами может повлечь за собой увольнения должностных лиц.