Завод по переработке мусора загорелся в Петербурге
Огнем охвачены 2,5 тысячи квадратных метров.
© Фото: 78.mchs.gov.ru
На территории мусороперерабатывающего предприятия, располагающегося в Санкт-Петербурге, вспыхнул пожар.
Возгорание случилось на заводе по переработке бытовых отходов на Волхонском шоссе. Пламенем охвачен мусор.
К настоящему времени открытый огонь распространился на площади 2,5 тысяч квадратных метров.
Соответствующую информацию сообщает пресс-службу МЧС России.
Ближайшие жилые здания находятся вне опасности - на расстоянии 700 метров от завода.