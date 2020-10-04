За последние сутки в РФ число новых случаев превысило 10 тысяч
Среди инфицированных 2 920 не имели никаких клинических проявлений заболеваний.
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По информации оперштаба, за минувшие сутки на территории России было выявлено 10 499 новых случаев заражения коронавирусом.
Уточняется, что среди инфицированных 2 920 не имели клинических проявлений.
Наибольшее число зараженных - 3 327 человек - было выявлено в Москве, на втором месте оказался Санкт-Петербург - 392, на третьем - Московская область с 296 инфицированными.
«За сутки в России полностью выздоровели 3 284 человека. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах», - говорится в сообщении.
Последний раз свыше 10 тысячи случаев заражения COVID-19 было выявлено в середине мая текущего года.