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За последние сутки в РФ число новых случаев превысило 10 тысяч

Светлана Головина
10:59 04.10.2020
Среди инфицированных 2 920 не имели никаких клинических проявлений заболеваний.
За последние сутки в РФ число новых случаев превысило 10 тысяч
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

По информации оперштаба, за минувшие сутки на территории России было выявлено 10 499 новых случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что среди инфицированных 2 920 не имели клинических проявлений.

Наибольшее число зараженных -  3 327 человек - было выявлено в  Москве, на втором месте оказался Санкт-Петербург - 392, на третьем - Московская область с 296 инфицированными.

«За сутки в России полностью выздоровели 3 284 человека. Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах», - говорится в сообщении.

Последний раз свыше 10 тысячи случаев заражения COVID-19 было выявлено в середине мая текущего года.

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