В петербургской квартире нашли книгу стихов Маяковского стоимостью в 250 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге при разборе старых вещей жильцы нашли раритетную книгу стихов Владимира Маяковского.

Как сообщила на странице одной из групп по оценке антиквариата в Facebook Анастасия Постникова, чьи родственники обнаружили книгу, это «Для Голоса» Маяковского, изданная в Берлине в 1923 году тиражом в тысячу экземпляров.

Оказалось, что стоимость книги составляет около 250 тысяч рублей. При этом, девушка отметила, что произведение не продается и останется в семье.