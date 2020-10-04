Минобороны Азербайджана: обстрел из Армении расширяет зону боевых действий
Незадолго до этого вооруженные силы Еревана обстреляли азербайджанский город Гянджу.
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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что огонь с территории Армении расширяет зону боевых действий.
«Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий», - цитирует пресс-служба министра оборонного ведомства.
Незадолго до этого вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу.
Ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на территории Карабаха продолжаются активные боевые действия, на отдельных участка заметна небольшая интенсивность артиллерийских обстрелов.