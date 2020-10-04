Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с 65-летием космодрома. Поздравительная телеграмма опубликована на странице Роскосмоса в Twitter.

Путин отметил, что создание космодрома открыло космическую эру в истории человечества. Благодаря самоотверженному труду специалистов с Байконура удалось вывести на орбиту первый искусственный спутник Земли и осуществить полет Юрия Гагарина.

«Мы всегда будем помнить конструкторов и ученых, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих - тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс», - говорится в телеграмме.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам космодрома успехов и всего самого доброго, подчеркнув, что на Байконуре берегут и приумножают профессиональные традиции предшественников.