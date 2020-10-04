Ученые выявили новое опасное последствие коронавируса

В ходе исследования ученых в Соединенных Штатах было установлено, что у переболевших коронавирусом взрослых может проявляться воспалительный синдром MIS-A, который ранее диагностировали только у детей и подростков.

Уточняется, что в результате данного синдрома пациенты испытывают проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

На данный момент специалисты смогли подробно описать 16 зафиксированных случаев у граждан в возрасте от 21 до 50 лет.

В частности, у них наблюдались ярко выраженная аритмия и заболевания желудочно-кишечного тракта. Признаков острых респираторных инфекций у большинства вовсе не было.

«В результате 10 человек попали в реанимацию, двое из которых скончались», - говорится в публикации на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Общее число инфицированных за время пандемии в мире превысило уже 34 миллионов человек, из которых более 26 миллионов выздоровели.