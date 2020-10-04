В стране и мире Коронавирус Собянин отметил стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве Кирилл Васин Ранее мэр столицы сообщил, что власти Москвы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом. © Фото: XinHua, Globallookpress По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась. «Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных. У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом. По словам градоначальника, решение было принято в связи с тем, что большинство инфицированных COVID-19 в легкой и средней степени находятся под наблюдением врачей дома, получая бесплатные препараты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика