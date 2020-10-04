В стране и мире Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье Кирилл Васин По словам специалиста, сохранится теплая погода без осадков. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал москвичам о погоде в столице на воскресенье, 4 октября. «Сегодня столица остается под влиянием антициклона, переменная облачность, без осадков, 18-20 градусов - в Москве, 16-21 градус - в Подмосковье», - приводит РИА Новости слова Леуса. Он добавил, что атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, ветер – юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Ранее метеоролог рассказал, когда в Москве закончится бабье лето. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в столице бабье лето продлится до 10 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика