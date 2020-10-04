Располневший Игорь Николаев удивил поклонников своей внешностью

Музыкант и композитор Игорь Николаев удивил поклонников своими внешними изменениями после карантина во время пандемии коронавируса.

Накануне артист вместе со своим коллегой Димой Биланом участвовал в прямом эфире на одной из радиостанций, после чего опубликовал совместные фотографии в Сети.

На кадрах хорошо видно, что у Николаева действительно появились несколько лишних килограммов, которые выдают черты лица музыканта.

В комментариях фанаты отметили, что композитор совсем на себя не похож, так как в публикациях на своей личной странице он выглядит стройным и подтянутым.

«Это не он!», « Как Николаев поправился во время карантина!», написали подписчики.