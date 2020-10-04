Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Канцлер Германии призвала к прекращению огня.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с главой правительства Армении Николом Пашиняном провели беседу на тему конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.
По имеющейся информации, премьер-министр Армении рассказал о развитии ситуации в аспекте боевых действий.
Пашинян сообщил о наличии данных об участии в происходящем Турции и о переправке ею боевиков и наемников на территорию Азербайджана.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабинет министров Армении.
Канцлер Германии настоятельно призвала к прекращению огня.
К настоящему моменту проводящиеся в Нагорном Карабахе военные действия уже повлекли потери среди гражданских лиц с обеих конфликтующих сторон.