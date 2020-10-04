Вынесло на встречку: три человека погибли в аварии с грузовиком на Кубани

В Краснодарском крае на территории Каневского района произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Жертвами аварии стали три человека, а именно водитель легковушки с двумя пассажирами.

Инцидент произошел на 118-м км автодороги «Краснодар — Ейск».

Согласно предварительным данным, 40-летний водитель «КамАЗа» резко затормозил, из-за чего машину вынесло на полосу встречного движения, где она в лобовую столкнулась с Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

По факту произошедшего против гражданина, находившегося за рулем грузовика, было возбуждено уголовное дело.