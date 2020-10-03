Правительство Москвы расширило программу бесплатных лекарств для больных коронавирусом
Власти Москвы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения больных с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, решение было принято в связи с тем, что большинство инфицированных COVID-19 в легкой и средней степени находятся под наблюдением врачей дома, получая бесплатные препараты.
Помимо этого, расширяется перечень обязательных анализов при терапии коронавируса.
«Применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому», - отметил Собянин на странице своего микроблога.
Ознакомиться с перечнем препаратов, участвующих в программе, также можно ознакомиться на странице мэра Москвы.
По решению Собянина, из-за роста числа зараженных коронавирусом в городе с 5 октября работодателям рекомендовано перевести офисных сотрудников на удаленный режим работы.