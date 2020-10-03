В стране и мире Ереван сообщил, что Баку бросили в бой новые силы в Карабахе Светлана Головина По словам представителя Минобороны страны, ожесточенные бои не прекращались на протяжении ночи. © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости Вооруженные силы Азербайджана перебросили в Нагорный Карабах новые силы. Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. «Противник ввел новые силы в бой. Наши проявляют героическое сопротивление», - написал он на странице в Facebook. Также Ованнисян подчеркнул, что ожесточенные бои не прекращались на протяжении ночи. Незадолго до этого в Минобороны Азербайджана сообщили, что армия республики заняла новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика