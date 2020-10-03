Ереван сообщил, что Баку бросили в бой новые силы в Карабахе
По словам представителя Минобороны страны, ожесточенные бои не прекращались на протяжении ночи.
© Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана перебросили в Нагорный Карабах новые силы. Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Противник ввел новые силы в бой. Наши проявляют героическое сопротивление», - написал он на странице в Facebook.
Также Ованнисян подчеркнул, что ожесточенные бои не прекращались на протяжении ночи.
Незадолго до этого в Минобороны Азербайджана сообщили, что армия республики заняла новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.