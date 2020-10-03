В Госдуме предложили перевести ПДД в статус федерального закона

Депутаты Государственной Думы России выступили с инициативой перевести ПДД в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения.

По словам главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, сделать это необходимо, чтобы избежать путаницы, в частности, при вынесении штрафов.

«Если и дальше будет такая чехарда с ПДД, когда из-за нарушений на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то мы точно будем требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона», - уточнил депутат.

В поддержку данного предложения высказался и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, отметив, что действующий документ для участников дорожного движения требует тщательной доработки, пишет РИА Новости.

На данный момент ПДД устанавливаются постановлением правительства, а депутаты могут лишь вносить поправки в КоАП за их нарушения.

В сентябре этого года Минтранс подготовил проект поправок к ПДД, в перечне которых оказались новые правила управления электросамокатами, сегвеями, моноколесами, скейтбордами и подобными средствами передвижения.