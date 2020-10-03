В Германии рассказали, кому обязаны своим воссоединением

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубики заявил, что воссоединение Германии - ФРГ и ГДР - было бы немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

По словам Кубики, в частности немцы многим обязаны советскому лидеру Михаилу Горбачеву и его американскому коллеге Джорджу Бушу-старшему.

«Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий», - сказал вице-президент бундестага РИА Новости.

В субботу, 3 октября, Германия отмечает День немецкого единства уже в 30-й раз.

Гарантированный суверенитет будущее германское государство получило благодаря подписанному главами МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании «Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии» в Москве 12 сентября 1990.