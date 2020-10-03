Во Франции из-за сильных дождей разрушился мост
На территории региона были закрыты крупные торговые центры, внесены коррективы в работу аэропортов и ж/д вокзалов, а также отменены занятия в школах и институтах.
© Видео: Lionel Lecourtier, twitter © Фото: Lionel Lecourtier, twitter
В результате сильных дождей в Приморских Альпах Франции обрушился автомобильный мост. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как один из пролетов строения рушится на глазах под воздействием мощного потока реки.
По информации местного СМИ, на территории региона были закрыты крупные торговые центры, внесены коррективы в работу аэропортов и ж/д вокзалов, а также отменены занятия в школах и институтах.
По предварительным данным, в ближайшее время на юге Франции ожидается ухудшение погодных условий, в частности усиление осадков.