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В Азербайджане заявили о взятии новых опорных пунктов в Карабахе

Светлана Головина
07:19 03.10.2020
По информации Минобороны страны, в ходе боевых действий было уничтожено «значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника».
В Азербайджане заявили о взятии новых опорных пунктов в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы республики заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Войска Азербайджанской Армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», - уточняется в заявлении на сайте ведомства.

Помимо этого, в ходе боевых действий было уничтожено «значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника».

В ведомстве отмечают, что потери Армении с 27 сентября составили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, 38 комплексов ПВО, один ЗРК С-300, а также 10 командных пунктов.

В свою очередь Армения эти данные опровергает.

В то же время, пресс-секретарь президента Карабахской республики Ваграм Погосян, ссылаясь на данные разведки, заявил, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тысячи.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. 

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