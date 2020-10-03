Кабмин РФ продлил мораторий на банкротство до начала января 2021 года

Правительство России продлило мораторий на банкротство для компаний наиболее пострадавших от пандемии коронавируса до 7 января 2021 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина.

«Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов», - уточняется в пояснительной записке к документу.

Данное решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, среди которых гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сфера бытовых услуг, а также непродовольственная розница.

Напомним, что мораторий на возбуждения дел о банкротстве, как антикризисная мера для бизнеса, был введен в апреле 2020 года на полгода.