Россиянам напомнили о правилах ношения медицинских масок

Чтобы от ношения защитной маски была польза, необходимо тщательно соблюдать правила ее использования, в частности одноразовые средства индивидуальной защиты нужно постоянно менять и утилизировать после ношения, заявил член общественного совета при министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

При использовании многоразовой маски перед каждым последующим ношением ее необходимо постирать, а в случае, если человек снял ее на какое-то время, то ее следует убирать в отдельный карман или пакет.

«Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее», - сказал Бровко.

Помимо этого, специалист акцентировал, что классические одноразовые медицинские маски нужно носить согласно инструкции, независимо от цвета.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это понятно, исходя из общего вида маски», - пояснил Бровко в интервью радио Sputnik.

На данный момент на территории России соблюдение масочного режима является обязательным при нахождении в местах массового скопления людей.

По последним данным в стране были инфицированы коронавирусом более 1,1 миллиона человек.