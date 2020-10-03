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Россиянам напомнили о правилах ношения медицинских масок

Светлана Головина
06:41 03.10.2020
По словам специалиста, классические одноразовые средства индивидуальной защиты нужно носить согласно инструкции, независимо от цвета.
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинских масок
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Чтобы от ношения защитной маски была польза, необходимо тщательно соблюдать правила ее использования, в частности одноразовые средства индивидуальной защиты нужно постоянно менять и утилизировать после ношения, заявил член общественного совета при министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

При использовании многоразовой маски перед каждым последующим ношением  ее необходимо постирать, а в случае, если человек снял ее на какое-то время, то ее следует убирать в отдельный карман или пакет.

«Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее», - сказал Бровко.

Помимо этого, специалист акцентировал, что классические одноразовые медицинские маски  нужно носить согласно инструкции, независимо от цвета.

 «Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это понятно, исходя из общего вида маски», - пояснил Бровко в интервью радио Sputnik.

На данный момент на территории России соблюдение масочного режима является обязательным при нахождении в местах массового скопления людей.

По последним данным в стране были инфицированы коронавирусом более 1,1 миллиона человек.

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