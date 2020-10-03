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Асад рассказал, как ходил на работу во время обстрелов в Дамаске

Лина Давыдова
08:00 03.10.2020
Жизнь в Дамаске продолжалась даже во время серьезных обстрелов со стороны боевиков, рассказал сирийский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 2018 году Дамаск обстреливали боевики, тогда каждый мог умереть от мины. Своими воспоминаниями об этом непростом времени поделился в эксклюзивном интервью «Звезде» президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

«Если бы Вы приехали в Дамаск до 2018 года, то мы бы сидели в этом месте, а вокруг время от времени падали бы мины. Тогда каждый мог умереть – любой человек, который шел пешком, ехал на автобусе или машине, направляясь на работу. В любом месте его могла настичь мина и принести страдания или смерть. Эта вероятность существовала во время войны», - рассказал сирийский лидер в разговоре с ведущей программы «Главное» Ольгой Беловой.

Сам Асад ходил на работу ежедневно, в том числе и во время минометных обстрелов.

«В любой стране, в любом уголке мира человек свыкается с существующими условиям. Поэтому жизнь в Дамаске продолжалась. Лично я ходил на работу каждый день, в том числе во время минометных обстрелов. Тогда не было иного выбора. Человек не мог спрятаться, поскольку это означало бы, что террористы добились своего. Главное, чтобы жизнь продолжалась. Думаю, что со временем и Вы бы перестали задумываться о возможной смерти. Вероятно, эти мысли оставались бы в подсознании, но Вы бы свыклись с ними и не вспоминали бы о них постоянно», - объяснил Асад.

Полную версию эксклюзивного интервью с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом смотрите в программе в «Главное с Ольгой Беловой» в это воскресенье, 4 октября, в 18.00.

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