В стране и мире На новой российской орбитальной станции сделают отсек для туристов Светлана Головина По словам первого заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», коммерческий отсек будет оснащен двумя большими иллюминаторами и сетью Wi-Fi. © Фото: pixabay.com На новой орбитальной станции России планируют предусмотреть коммерческий модуль для четырех космических туристов, рассказал первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Отмечается, что данный отсек будет оснащен двумя большими иллюминаторами и сетью Wi-Fi. Всего новая российская станция будет состоять минимум из пяти модулей - базовый, целевой производственный, отсек материального обеспечения, модуль-платформу для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов. По предварительным данным, к станции будут пристыковывать модуль-лабораторию, пишет РИА Новости. На данный момент финансирование на создание новой орбитальной станции пока не выделено.



О необходимости создания российской орбитальной станции в мае этого года заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика