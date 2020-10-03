На новой российской орбитальной станции сделают отсек для туристов
На новой орбитальной станции России планируют предусмотреть коммерческий модуль для четырех космических туристов, рассказал первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.
Отмечается, что данный отсек будет оснащен двумя большими иллюминаторами и сетью Wi-Fi.
Всего новая российская станция будет состоять минимум из пяти модулей - базовый, целевой производственный, отсек материального обеспечения, модуль-платформу для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов.
По предварительным данным, к станции будут пристыковывать модуль-лабораторию, пишет РИА Новости.
На данный момент финансирование на создание новой орбитальной станции пока не выделено.
О необходимости создания российской орбитальной станции в мае этого года заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.