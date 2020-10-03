Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Онищенко рассказал о шансах Трампа на выздоровление

Анна Берестовая
05:56 03.10.2020
Дональд Трамп находится в группе риска в контексте распространения коронавируса.
Онищенко рассказал о шансах Трампа на выздоровление
© Фото: Sarah Silbiger CNP AdMedia Globallookpress

По возрасту и состоянию здоровья Дональд Трамп находится в группе риска. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Он указал, что подобные американскому лидеру пациенты трудно поддаются лечению, поэтому президенту стоило бы сократить свою рабочую деятельность и четко и ответственно выполнять рекомендации специалистов.

Онищенко подметил, что глава американского государства кажется достаточно бодрым, несмотря на серьезность заболевания.

Бывший санитарный врач России пожелал президенту Соединенных Штатов быстрого выздоровления. Также он озвучил мнение, что американские специалисты приложат все силы для спасения жизни и здоровья действующего президента. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее поступала информация, что Дональд Трамп будет направлен в госпиталь на ближайшие несколько дней в качестве меры предосторожности на фоне вируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:11 В стране и мире
Завершена дешифровка «черного ящика» рухнувшего под Харьковом АН-26
03:24 В стране и мире
Жителям столичного региона рассказали, когда ждать первого снега
02:04 В стране и мире
Разбившемуся на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
01:30 В стране и мире
Видео
На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
00:57 В стране и мире
Конец хорошей погоды: москвичам рассказали, когда уйдет «бабье лето»
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.