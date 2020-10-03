Онищенко рассказал о шансах Трампа на выздоровление

По возрасту и состоянию здоровья Дональд Трамп находится в группе риска. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Он указал, что подобные американскому лидеру пациенты трудно поддаются лечению, поэтому президенту стоило бы сократить свою рабочую деятельность и четко и ответственно выполнять рекомендации специалистов.

Онищенко подметил, что глава американского государства кажется достаточно бодрым, несмотря на серьезность заболевания.

Бывший санитарный врач России пожелал президенту Соединенных Штатов быстрого выздоровления. Также он озвучил мнение, что американские специалисты приложат все силы для спасения жизни и здоровья действующего президента. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее поступала информация, что Дональд Трамп будет направлен в госпиталь на ближайшие несколько дней в качестве меры предосторожности на фоне вируса.