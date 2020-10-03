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Запуск Falcon 9 отменили за две секунды по взлета

Анна Берестовая
05:31 03.10.2020
Ракета-носитель должна доставить на орбиту инновационный спутник для ВВС Соединенных Штатов Америки.
Запуск Falcon 9 отменили за две секунды по взлета
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com

Falcon 9 со сверхсовременным спутником GPS III на борту, доставка которого должна производиться для военно-воздушных сил США, не взлетела с космодрома во Флориде на мысе Канаверал.

Запуск ракеты-носителя, запланированный на 21.43 в пятницу по местному (в 4.43 в субботу по московскому) времени был отменен за две секунды до взлета в связи с техническими трудностями.

Соответствующую информацию предоставила компания SpaceX.

При оперативном устранении технических неполадок повторная попытка пуска будет осуществлена через сутки.

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