Запуск Falcon 9 отменили за две секунды по взлета

Falcon 9 со сверхсовременным спутником GPS III на борту, доставка которого должна производиться для военно-воздушных сил США, не взлетела с космодрома во Флориде на мысе Канаверал.

Запуск ракеты-носителя, запланированный на 21.43 в пятницу по местному (в 4.43 в субботу по московскому) времени был отменен за две секунды до взлета в связи с техническими трудностями.

Соответствующую информацию предоставила компания SpaceX.

При оперативном устранении технических неполадок повторная попытка пуска будет осуществлена через сутки.