Завершена дешифровка «черного ящика» рухнувшего под Харьковом АН-26

Закончена ДНК-экспертиза, проводимая для установления личностей погибших людей, находившихся на борту военного самолета АН-26, рухнувшего на территории Харьковской области.

Помимо этого, к завершению подошел процесс дешифровки «черных ящиков» воздушного судна.

К настоящему моменту уже восстановлена картина почти половины всего полета. Так, в доступный для ознакомления кусок попал момент, в котором командир корабля обратился к руководителю полета с сообщением об отказе левого двигателя.

Соответствующую информацию сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера» глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский. Он выразил надежду, что родственники и близкие скончавшихся смогут проститься с ними в начале следующей недели.