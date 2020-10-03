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В ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса

Анна Берестовая
04:43 03.10.2020
В организации убеждены, что сегодня справиться с заболеванием можно без приостановки социально-экономической жизни общества.
В ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

В настоящее время степень изученности коронавирусной инфекции достаточно велика и противостоять ей возможно без введения жестких противоэпидемических ограничений. Такое заявление сделала председатель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале», - отметила она.

Вуйнович подчеркнула, что сегодня мировое сообщество хорошо понимает поведение вируса и может бороться с COVID-19, не останавливая ход социально-экономической жизни.

«Возможно, вводить какие-то небольшие локальные локдауны», - цитирует специалиста Forbes.

В организации призвали постараться избегать карантина насколько это возможно, отметив, что жесткие меры «парализуют» систему здравоохранения и препятствуют лечению рака, диабеты и иных заболеваний, помимо коронавируса.

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