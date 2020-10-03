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Названа самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes

Анна Берестовая
04:14 03.10.2020
Кроме того, в издании озвучили имя актера с самым высоким доходом.
Названа самая высокооплачиваемая актриса по версии Forbes
© Фото: face to face Instagram Globallookpress

Колумбийско-американская актриса София Вергара была признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии журнала Forbes. Ее годовой доход составил около 43 миллионов долларов.

По информации издания, одна серия ситкома «Американская семейка» приносит актрисе 500 тысяч долларов. Кроме того, сезон телевизионного шоу «В Америке есть таланты», членом жюри которого Вергара является, оплачивается в 10 миллионов долларов.

На втором месте рейтинга оказалась Анджелина Джоли, зарабатывающая 35,5 миллионов долларов в год, а третью позицию заняла Галь Гадот с 31 миллионом долларов.

В первую десятку, помимо названных актрис, попали Мелисса Маккартни, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

По данным журнала, общий доход всех десяти актрис оказался ниже аналогичного показателя у актеров-мужчин практически в два раза.

Так, первую строку мужского списка занял Дуэйн «Скала» Джонсон, получающий 87,5 миллионов долларов в год.

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